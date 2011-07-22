Пенсионерка сдала регионалов: под Печерским судом стоит за 15 грн в час

Участница акции «Общевойскового союза» (возглавляемого бывшим народным депутатом от Партии регионов Олегом КАЛАШНИКОВЫМ) Татьяна ЛИСОВИК заявляет, что выступает против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО возле Печерского районного суда Киева за деньги.

Как передает корреспондент УНИАН, Т.ЛИСОВИК сама подошла к журналистам, чтобы заявить о том, что организаторы акции против Ю.ТИМОШЕНКО не выполняют свои обязательства по оплате за участие в акции.

«Эти факты происходят со всех сторон. Со мной рядом стояли ребята, стоят и спрашивают: нам заплатят полностью или кинут?» - рассказала Т.ЛИСОВИК.

Участница акции продемонстрировала журналистам жетон синего цвета с числом 30, которое, по ее словам, обозначает очередность получения денег по списку. Как сказала Т.ЛИСОВИК, деньги за участие в акции выдавались на основании этого жетона.

«Вы понимаете, надо встать в четыре утра, отстоять шесть часов под солнцем или под ливнем – за это надо платить. Да, я против ТИМОШЕНКО, но я могу прийти сюда на час, постоять, отстоять свои права. Но даже не акция является предметом разговора. Каждый лидер, идя к власти, обрастает мафией. Мы их называем счетоводы», - пояснила она.

По словам Т.ЛИСОВИК, один час участия в митинге стоит 15 грн., а ей задолжали уже 70 грн. Она добавила, что является пенсионером, и именно этим объяснила свое согласие участвовать в акции за деньги, поскольку ее пенсия составляет 780 грн. «Мне не заплатили денег за пятницу, и в понедельник, 18 июля, я отстояла два часа, и меня просто убрали за то, что я потребовала деньги», - уточнила она.