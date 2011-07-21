У Тимошенко говорят, что меховые заявления Кузьмина - фиаско ГПУ

Заявления и.о. генерального прокурора Рената КУЗЬМИНА о миллионных расходах лидера партии “Батькивщина” Юлии ТИМОШЕНКО, согласно которым она якобы рассчитывалась кредитной карточкой, свидетельствуют о том, что все попытки скомпрометировать экс-премьер-министра Украины потерпели фиаско.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии партии «Батькивщина».

“Заявления Р.КУЗЬМИНА о событиях пятнадцатилетней давности о карточках и мехах свидетельствуют о том, что все попытки скомпрометировать Ю.ТИМОШЕНКО как бывшего главу правительства потерпели фиаско. Полтора года интенсивных и безуспешных проверок, которыми занималась вся репрессивная машина Виктора ЯНУКОВИЧА, доказали, что в деятельности Ю.ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра нет фактов коррупции и какого-либо нарушения закона”, - отмечается в комментарии.

В партии считают, что «возвращение в 96 год – доказательство того, что все дела против Юлии ТИМОШЕНКО, сфабрикованные ГПУ по заказу ЯНУКОВИЧА, рассыпались на глазах».

“Поэтому прокуроры прибегают к болезненным фантазиям наподобие миллионных командировочных расходов или мехов. Если бы ГПУ служила закону, они бы пресекли миллиардные «откаты» из госбюджета по Евро-2012, криминальную приватизацию «Укртелекома» семьей ЯНУКОВИЧА, отреагировали бы на многочисленные расследования журналистов по масштабной коррупции ЯНУКОВИЧА, его семьи и его окружения, а не занимались бы выяснением, кто не доплатил дань во времена татаро-монгольской орды”, - говорится в комментарии «Батькивщины».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июля, и.о. генерального прокурора Р.КУЗЬМИН заявил, что ГПУ владеет информацией о кредитной карточке Ю.ТИМОШЕНКО, с которой она потратила более 1 млн. дол. на личные потребности.

Рассказывая о доказательствах, которые свидетельствовали бы о личном обогащении Ю.ТИМОШЕНКО в связи с «газовыми делами», расследуемыми Генеральной прокуратурой, Р.КУЗЬМИН отметил, что у следствия есть документы, которые подтверждают, что Ю.ТИМОШЕНКО распоряжалась кредитной карточкой, принадлежавшей компании «Сомолли Энтерпрайзес», в личных целях.

«Лишь по исследованным данным, Ю.ТИМОШЕНКО потратила более 1 млн. дол. на личные потребности, расплачиваясь ею в магазинах, ресторанах, покупая меховые изделия...», - сказал Р.КУЗЬМИН. По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО на протяжении полутора лет только с этой карточки заплатила за гостиницы, бары и рестораны в гостиницах более 150 тыс. дол.

Он также отметил, что компания «Сомолли Энтерпрайзес» в соответствии с документами, полученными от американских органов юстиции, принадлежит компании ЕЭСУ, руководителем которой долгое время была Ю.ТИМОШЕНКО.

Р.КУЗЬМИН сообщил, что эти факты и многие другие также будут расследоваться в рамках уголовных дел, возбужденных в отношении Ю.ТИМОШЕНКО.