Эксперт: у Януковича есть основания ветировать то, что приняли «пианисты»

Президент Украины, как гарант Конституции, имеет основания применить вето к принятому Верховной Радой закону о пенсионной реформе.

Об этом заявил эксперт, бывший первый заместитель министра труда и социальной политики Украины Павел РОЗЕНКО в интервью газете “Столичные новости».

«Есть два принципиальных момента. Во-первых, Верховная Рада не обеспечила личное голосование каждого депутата за этот законопроект. В момент голосования в зале находилось около 80 депутатов, но на табло высветилась другая цифра – 248. Мы все прекрасно видели, как играли «пианисты» во главе с «дирижером» ЧЕЧЕТОВЫМ», - подчеркнул эксперт.

Кроме этого, по словам П.РОЗЕНКО, новый закон существенно ограничивает права разных категорий граждан: чернобыльцев, научных работников, работающих пенсионеров, военнослужащих, а также всех граждан, кому пенсия будет назначена по закону о пенсионном страховании.

«Из пенсии каждого будущего пенсионера будет изъято, по меньшей мере, 200-250 грн.», - утверждает П.РОЗЕНКО. «Изменяется формула начисления пенсии. До этого времени при начислении пенсии учитывался показатель средней заработной платы в Украине за предыдущий год. Сейчас предлагается учитывать среднюю зарплату в Украине за три последних года. Зарплата за последний год - 2000 грн., а за три последние – 1750. Вот на таком изменении формулы из базового расчета изымается 250 грн., а значит, из самой пенсии будет отминусовано 130 грн. Кроме того, каждый пенсионер теряет, по меньшей мере, 80 грн. в результате увеличения страхового стажа на 10 лет», - констатирует эксперт.

В то же время, обратил он внимание, пенсионная реформа практически не задевает интересы других категорий граждан - спецпенсионеров. Бывший первый заместитель министра отмечает: «В Украине и дальше будут существовать две пенсионные системы: одна для обычных людей, другая – для избранных. К последней категории принадлежат министры, народные депутаты, прокуроры, судьи, госслужащие, другие чиновники. Если у обычных граждан пенсия насчитывается исходя из 45-50% зарплаты, то у спецпенсионеров – исходя из 80-90% их зарплаты».

Кроме того, подчеркнул П.РОЗЕНКО, в законопроекте, проголосованном в Верховной Раде, отсутствует и четкий срок введения накопительной системы пенсионного страхования. «Сначала правительство говорило о 2012 годе, потом – о 2013-м. В окончательной редакции нового пенсионного закона эта дата вообще отсутствует. То есть, все снова откладывается на неопределенный срок. Таким образом, вся пенсионная реформа сводится лишь к сокращению пенсионных выплат. При этом реформа не дает никаких перспектив для молодежи» - отмечает эксперт.