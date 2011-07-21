Балога рассказал, как тяжело работал в Америке

Американские правительственные структуры и ведущие компании, работающие в сфере предотвращения и управления чрезвычайными ситуациями, будут привлекаться к созданию в Украине системы экстренных телефонных вызовов по единому номеру 112.

Об этом сказал сегодня министр по чрезвычайным ситуациям Виктор БАЛОГА по итогам недельного официального визита межведомственной делегации в США, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

По словам министра, программа пребывания украинских должностных лиц в США была интенсивной и охватывала все аспекты создания системы «112» - от технико-экономического обоснования до организации всего комплекса реагирования на чрезвычайные ситуации.

«Мы проводили до пяти официальных переговоров и рабочих встреч в день. Нашими собеседниками были представители американских правительственных структур и компаний, которые занимают лидирующие позиции по производству оборудования и предоставлению услуг, необходимых для создания украинского аналога «911». Мы также посетили нью-йоркский Центр управления по чрезвычайным ситуациям и такое же региональное подразделение в Арлингтоне, предместье Вашингтона», - сообщил В.БАЛОГА.

Он подчеркнул, что важно было выяснить и проанализировать всю логистику, начиная от безопасности человека и заканчивая реагированием на масштабные кризисы. «Мы в режиме онлайна исследовали, как работают те технологии, которые американцы предлагают внедрить в Украине», - сказал министр.

При этом члены украинской делегации, в которую входили представители МВД, Министерства здравоохранения, Государственной авиационной администрации, специалисты по авиабезопасности крупных аэропортов, сошлись во мнении о необходимости единого подчинения будущей системы «112». Пример США наглядно засвидетельствовал, что такая система может быть эффективной только тогда, когда будет находиться «под одной крышей», отметил глава МЧС.

По словам В.БАЛОГИ, проведены подробные консультации о возможности привлечения правительственных организаций США и компаний-производителей к созданию системы «112». Значительное внимание было уделено изучению опыта предотвращения чрезвычайных ситуаций при массовом скоплении людей и процедур безопасности в аэропортах, что особенно актуально во время проведения в Украине матчей европейского футбольного первенства 2012 года.

Руководитель МЧС констатировал большую заинтересованность иностранных инвесторов в создании системы «112».

В этом контексте министр указал на убедительные результаты реализации американских технологий в сфере обеспечения безопасности населения. «Вполне закономерно, что здесь американские компании держат первенство. Ведь технологии реагирования на чрезвычайные ситуации в Америке развивались с середины прошлого века, когда впервые был внедрен прототип системы «911», которая до сих пор обеспечивает безопасность американцев», - сказал он.

По словам В.БАЛОГИ, результаты визита межправительственной делегации в США являются содержательными, что позволяет вплотную подойти к началу работ по созданию системы «112». Агентство США по развитию и торговле уже определило компанию, которая за средства американского бюджета разработает технико-экономическое обоснование этого масштабного проекта. «Итоги проведенных в США переговоров свидетельствуют, что американцы очень активно будут бороться за право принимать участие в развертывании сети «112» в Украине как в организационном, так и в технологическом аспектах», - сказал В.БАЛОГА.