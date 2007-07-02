Зварич рассказал, при какой диктатуре он хотел бы жить

Постоянный представитель Президента в Верховной Раде V созыва Роман ЗВАРИЧ считает, что заявления председателя ВР V созыва Александра МОРОЗА о диктаторских намерениях Президента Виктора ЮЩЕНКО - это не больше, чем предвыборные лозунги.

“Это свидетельство того, что бывший председатель ВР, когда уже понимает закономерность и неотвратимость выборов и смотрит на рейтинги своей политической силы, начинает хвататься за соломинку, чтобы их поднять”, - сказал Р.ЗВАРИЧ, слова которого цитирует пресс-служба “Нашей Украины”.

Также Р.ЗВАРИЧ добавил, что “еще никто не видел конкретного проекта изменений, которые будет предлагать Президент”. “Он озвучил лишь отдельные штрихи, которые он видит в новой редакции Конституции”, - объяснил Р.ЗВАРИЧ.

Между тем, по его словам, “если диктатура означает усиление процедур защиты прав и свобод человека, усиление принципов парламентаризма и обеспечение механизмов сдерживания и противовесов, тогда я хотел бы жить в такой “диктатуре”.

Как сообщал УНИАН, А.МОРОЗ выразил мнение, что инициированная Президентом Украины Конституция является маскировкой его диктаторских намерений.

“Говорить о реакционном характере затеи можно, ссылаясь на отдельные характеристики предлагаемого текста: двухпалатный парламент, сокращение количества депутатов, пересмотр неприкосновенности, как приманка для наивных. Болтовня об «усилении парламента», «сбалансированности власти» и тому подобное – это маскировка диктаторских намерений, и не больше. Эти вопросы детально проанализированы за последние одиннадцать лет, и не каждый лукавый найдет в проведенных дискуссиях ответы на все, что его интересует. А если поверить на слово, то ответ готов: это юридическое оформление диктатуры”, - сказал А.МОРОЗ.