Томенко: исполнителями проекта «русский мир» являются министры и депутаты

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что в Украине продолжается наступление на украинство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, в частности, по мнению Н.ТОМЕНКО, в Украине продолжается пропаганда и попытка реализации проекта так называемого «русского мира». Среди его исполнителей, по словам вице-спикера, - министры украинского правительства, депутаты, чиновники низшего уровня. «Показательной в этом плане является попытка всячески унизить государственный праздник - День Независимости Украины, а вместе с тем и празднование 20-летия Независимости», - сказал заместитель главы парламента.

Н.ТОМЕНКО отметил, что параллельно развернута кампания по дискредитации украинской истории, культуры и языка. Много из нынешних высокопоставленных должностных лиц не могут найти моральных авторитетов в украинской истории и литературе, поэтому пытаются навязать украинцам «авторитетов» из других культур, сказал он.

«Это наступление на украинство не первое в нашей истории и, наверно, не последнее. Учитывая это, полезным и поучительным для нынешней власти было бы вспомнить фрагмент знаменитого произведения сегодняшнего именинника поэта Владимира Маяковского «Долг Украине», - сказал вице-спикер парламента.