Кандидата Кличко в Одессе посадили за недвижимость

Прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело в отношении бывших должностных лиц Одесского горсовета и общества с ограниченной ответственностью, инкриминируя незаконное завладение коммунальным имуществом на сумму 37 млн. грн.

Как уточнили сегодня УНИАН в пресс-службе прокуратуры, вследствие договоренности между чиновниками и бизнесменами «из государственного имущества выбыла часть собственности в виде нежилых помещений, принадлежавших территориальной общине Одессы». Один из фигурантов уголовного дела задержан.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.5 с.191 (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым по делу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет, конфискация имущества и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет (после освобождения).

Руководство Одесской облпрокуратуры взяло под контроль ход досудебного следствия, подытожили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, сотрудниками Одесской облпрокуратуры месяц назад, 16 июня, был задержан экс-начальник Представительства по управлению коммунальной собственностью Одессы Эдуард СМОЛЯР, которого пригласили в прокуратуру в качестве свидетеля по делу и после опроса объявили о взятии под стражу как подозреваемого в соучастии в присвоении коммунального имущества.

22 июня Приморский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство следователя областной прокуратуры о повторном трехсуточном продлении содержания Э.СМОЛЯРА в СИЗО. Адвокат задержанного Игорь КРЕМНЕВ сообщил о решении суда журналистам и жене подсудимого, которых бойцы спецподразделения "Сокол" не допустили в зал судебного заседания.

Вместе с тем адвокат отказался от комментариев по поводу причин внезапных громких криков подсудимого, которые услышали в коридоре журналисты. Через четверть часа после начала судебного заседания Э.СМОЛЯРА вывели через задний ход из здания суда и увезли. Его жене сообщили, что срок содержания ее мужа под стражей продлен на трое суток, следующее заседание суда состоится 25 июня.

Когда и при каких обстоятельствах состоялось следующее заседание суда над Э.СМОЛЯРОМ, одесским журналистам неизвестно.

Э.СМОЛЯР баллотировался кандидатом в депутаты Одесского горсовета на местных выборах в 2010 году от партии «УДАР Виталия КЛИЧКО», проиграл выборы. Он также возглавляет Одесскую федерацию бокса.