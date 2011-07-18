Власенко: судья не выполняет свою основную задачу

Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что Сергей ВЛАСЕНКО будет продолжать выполнять функции защитника вне судебного заседания.

Как сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она заявила журналистам сегодня после судебного заседания.

"Я убеждена, что мы и дальше будем вместе идти в этой борьбе, и он будет все, что только возможно, делать для того, чтобы помочь мне защищаться от этого политического репрессирования", - добавила она.

В свою очередь С.ВЛАСЕНКО отметил, что судья не выполняет основную судейскую функцию, которая заключается в поиске истины по делу.

"Судье не важно, получает ли он информацию объективную, доказательства, оценивать их или сделать что-то другое для того, чтобы найти и установить эту истину. Судье, как мне видится, необходимо лишь одно - ему нужно в достаточно сжатый срок быстро огласить то, что уже заранее написано. Так же, как, я убежден, ему были предварительно подготовлены документы по моему удалению", - объяснил С.ВЛАСЕНКО.