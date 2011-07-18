Тимошенко заявляет, что ее лишили права на защиту

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Печерский районный суд Киева в очередной раз лишает ее нормальной защиты, давая новым адвокатам лишь три дня на ознакомление с материалами дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам после объявления до 22 июля перерыва в судебном процессе по обвинению ее в превышении полномочий во время подписания газовых соглашений с Россией.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, один из прокуроров заявил, что из 5 тыс. страниц уголовного дела лишь одна тысяча заслуживает внимания адвокатов, а другие – «можно выбросить на свалку».

«Это очень яркий пример того, как не дают сознательно защищаться на этом судебном процессе», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что подтверждением этого является также устранение от дела ее защитника Сергея ВЛАСЕНКО.

«Удаляют защитника, который ознакомлен с делом, а тем, кого привлекают, не дают времени на то, чтобы изучить материалы. Так работает неправосудие ЯНУКОВИЧА», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.