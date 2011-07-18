Юрист: беспредел в Печерском суде достиг апогея

Лидер гражданского объединения «Новый Киев», глава Социально-христианской партии Зорян ШКИРЯК заявляет, что суд над экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО превратился в «сплошную политическую клоунаду».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политика, об этом З.ШКИРЯК сказал, комментируя свое удаление из зала суда во время процесса над лидером «Батькивщины», экс-премьером Украины.

«Беспредел в Печерском суде достиг свого апогея. Все, что там происходит, это уже не правовой нигилизм, это сплошной правовой дебилизм», - считает З.ШКИРЯК.

«Все происходящее на сегодняшнем заседании еще раз показало, что этот процесс не имеет ничего общего с нормами элементарного судопроизводства. Это одна сплошная политическая клоунада. Я уже молчу о тотальном нарушении судьей Родионом КИРЕЕВЫМ норм Конституции Украины, а также норм КПК Украины. И удаление Сергея ВЛАСЕНКО, и откровенный террор Юлии ТИМОШЕНКО в части лишения ее возможности защищаться свидетельствуют о том, что приговор суда уже написан в Администрации Президента и утвержден ЯНУКОВИЧЕМ", - уверен лидер «Нового Киева».

Относительно свого удаления из зала суда З.ШКИРЯК сказал, что сегодня такие действия Р.КИРЕЕВА уже никого не удивляют, а, по сути, даже смешат, хотя это и «смех сквозь слезы».

«Меня уже ничего не удивляет в этом судилище. Я спокойно отнесся к такому решению этого юридического «вундеркинда». Но когда КИРЕЕВ приказал меня удалить из зала, как гражданин Украины, как юрист, я попросил мотивировать его решение хоть какой-то нормой действующего законодательства. Нельзя удалить человека из зала без причины, это нонсенс", - отметил З.ШКИРЯК, подчеркнув, что ответа не получил.

"Как оказалось, на меня указал охранник за якобы слишком бурные аплодисменты новому адвокату ТИМОШЕНКО. Наверное, ему понравилась моя рубашка. Хотя я подтверждаю, что выступление адвоката СЕРОГО было блестящим», - утверждает глава политсилы.

Согласно пояснениям З.ШКИРЯКА, реакция аплодисментами на выступление адвоката - это нормальная практика во всех цивилизованных странах, это не запрещено, и аплодисменты не могут расцениваться как действия, мешающие проведению судебного заседания.

«Мне очень стыдно за Украину, в которой судьи настолько коррумпированы и откровенно заангажированы, что нагло, без притворств нарушают закон, который должны защищать. А КИРЕЕВ, как оказалось, имеет еще и очень низкий уровень юридического образования и, по существу, просто не может работать в судебной системе страны», - убежден З.ШКИРЯК.

По его словам, Р.КИРЕЕВУ «сорвало крышу» от безнаказанности. "Я уверен, что его хамское, надменное поведение на процессе свидетельствует лишь об уверенности в гарантиях, полученных им лично от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА. Весь ужас в том, что сегодня нас удаляют из зала суда за аплодисменты, а завтра начнут «паковать» в автозаки прямо на улицах наших городов, в наших домах. Так работает репрессивная система от ЯНУКОВИЧА», - завершил политик.