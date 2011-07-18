Киреев решил, что новые адвокаты Тимошенко прочтут дело за 3 дня

Судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ дал новым защитникам экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО срок до 22 июля ознакомиться с материалами «газового» дела их подзащитной.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом судья частично удовлетворил ходатайство защиты Ю.ТИМОШЕНКО.

Так, защитники Ю.ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК и Николай СЕРЫЙ просили 2 месяца на ознакомление с материалами дела. В частности, О.ПЛАХОТНЮК обосновывал это тем, что он выступает защитником в других делах и должен исполнять свои обязанности.

Кроме того, оба защитника отмечали, что два месяца является нормальным сроком для ознакомления с 5 тыс. страниц дела.

Судья Р.КИРЕЕВ, рассмотрев на месте соответствующее ходатайство, принял решение о предоставлении защитникам срока до 22 июля.

После этого суд объявил перерыв в заседании до 09.00 22 июля.

Как сообщал УНИАН, сегодня адвокат ТИМОШЕНКО Николай СЕРЫЙ заявил, что материалы дела, возбужденного против его подзащитной относительно подписания газовых соглашений с Россией в 2009 году, составляют 5 тыс. страниц. Исходя из чего ему требуется для ознакомления 2 месяца из расчета 100 страниц в день и с учетом выходных.