"День рожденья - грустный праздник": Янукович потратил на артистов 2,5 млн.

Выступление артистов на недавнем дне рождения Януковича (9 июля) обошлось в 330 тысяч долларов США (более двух с половиной миллионов гривен). Именно столько, по подсчетам журнала "Корреспондент", составляет сумма гонораров всех украинских и российских "звезд", какие они берут за участие в подобных мероприятиях, вродеих выступления перед высокопоставленным именинником.

В частности, как пишет "Корреспондент», роль хозяйки вечера на именинах Януковича выполняла скандальная телеведущая Ксения Собчак, гонорар которой агентства оценивают в 30000-10000 тысяч долларов. Помогали ей Валдис Пельш (стоимость услуг от $ 13 000 ) и Владимир Зеленский из студии «95-й Квартал» (гонорары «Квартала» - от $ 30 тысяч, гонорар лично Зеленского - от десяти тысяч долларов).

Для виновника торжества и его гостей также пели российские звезды Александр Серов и Юрий Антонов ($ 30-60 тысяч) и украинские - Таисия Повалий (от $ 40000) и Потап с Настей Каменских (от 30000 тысяч долларов).

При этом, журналисты издания обращают внимание на то, что официальные доходы Януковича за прошлый год, согласно обнародованной им декларации, составили 920 000 гривен, то есть около $ 115000. Не намного больше у президента и на банковском счете - $ 130 тыс.

Напомним, что стоимость выступления звезд эстрады на праздновании 60-летнего юбилея Януковича год назад тот же "Корреспондент" оценивал больше, чем в миллион евро.