Киреев так и не разрешил прямую трансляцию из зала суда

Судья Печерского райсуда Киева, который является председателем по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, Родион КИРЕЕВ отказался удовлетворить ходатайство о прямой трансляции судебного заседания и о возможности видео- и фотофиксациях.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Р.КИРЕЕВ принял непосредственно на заседании.

«Суд принял решение в удовлетворении ходатайства отказать», - сказал он.

Р.КИРЕЕВ добавил, что рассмотрение дела является открытым, и представители СМИ могут свободно присутствовать на судебном процессе.

В то же время он добавил, что фото-, видеофиксация и видеотрансляция судебного заседания не может происходить, потому что суд перешел к части, в которой предусмотрены допросы свидетелей.