Тимошенко не доверяет Кирееву, потому что он не отправил в тюрьму 18-летнего парня?

В судебном процессе над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО объявлен перерыв на 30 минут - до 17.15, для рассмотрения повторного ходатайства об отводе председательствующего на заседании судьи Родиона КИРЕЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил судья Р.КИРЕЕВ после ознакомления участников процесса с позициями по этому ходатайству.

«Суд для рассмотрения заявления об отводе председателю удаляется в совещательную комнату до 17.15», - сказал Р.КИРЕЕВ.

В то же время представитель государственного обвинения напомнил, что Ю.ТИМОШЕНКО и ее защита уже в седьмой раз обращается в суд с ходатайством об отводе председательствующего по делу.

«Это попытки подсудимой и ее защиты дискредитировать суд в своих ходатайствах», - сказал прокурор.

Представитель государственного обвинения также сообщил, что Генеральная прокуратура Украины получила обращение Ю.ТИМОШЕНКО относительно необходимости возбуждения уголовного дела против Р.КИРЕЕВА. В то же время, по его словам, в обращении приводятся только четыре дела, которые рассматривал Р.КИРЕЕВ, а не 32, как об этом заявляла Ю.ТИМОШЕНКО.

Прокурор уточнил, что в обращении Ю.ТИМОШЕНКО вспоминается, в частности, дело 18-летнего парня, который обвинялся в краже имущества на сумму 16 тыс. грн. «Но он активно способствовал следствию, ранее не был судимый, искренне покаялся и возместил материальный ущерб», - объяснил прокурор мотивы применения Р.КИРЕЕВЫМ статьи 75 Уголовного кодекса, которая разрешает применять к обвиняемым условное наказание.

Аналогичное дело, по словам прокурора, касалось человека, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек, которому наказание сроком четыре года лишения свободы было заменено условным сроком на два года.

В свою очередь, адвокат Александр ПЛАХОТНЮК отметил, что Генеральная прокуратура Украины еще не завершила проверку фактов, изложенных в заявлении Ю.ТИМОШЕНКО, поэтому нельзя рассматривать заявление представителя государственного обвинения как результат ее рассмотрения.

Как сообщал УНИАН, соответствующее заявление об отводе председательствующего судьи Печерского райсуда Родиона КИРЕЕВА сделал защитник по делу Ю.ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК.

Перед этим аналогичное ходатайство заявлял еще один адвокат Ю.ТИМОШЕНКО - Николай СЕРЫЙ. В то же время судья Р.КИРЕЕВ это ходатайство не удовлетворил.

Справка УНИАН. 6 июля Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что судья Р.КИРЕЕВ, который рассматривает ее дело, неоднократно нарушал судейскую присягу.

"Мы заявили об отводе судьи, который, по меньшей мере, 20 из 32 раз нарушал судейскую присягу…", - заявила она.

По словам лидера "Батькивщины", за всю судейскую карьеру Р.КИРЕЕВ рассмотрел лишь 32 уголовных дела, из которых 20 были "против наркоторговли, производства наркотиков, тех., кто крышует наркомафию, против убийц". При этом, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, эти дела были закрыты, хотя в них был явный состав преступления. Кроме того, по словам экс-премьера, по одному из этих дел "производили и торговали наркотиками представители действующей власти".