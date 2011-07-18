Милиция не хотела пускать в зал суда двух новых адвокатов Тимошенко

Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно подписания газовых соглашений с Российской Федерацией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседание прибыла Ю.ТИМОШЕНКО вместе со своим защитником Сергеем ВЛАСЕНКО. Также присутствует еще двое новых защитников.

Предыдущее заседание суда 15 июля происходило без участия Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку суд ее удалил из-за отказа вставать. После этого государственное обвинение на протяжении трех часов объявляло обвинительное заключение в этом деле.

Гражданский иск также обнародовали и гражданские истцы - представители НАК «Нафтогаз Украины».

Планируется, что во время сегодняшнего заседания Ю.ТИМОШЕНКО должна подать ходатайство о привлечении к делу новых защитников вместо адвоката Николая ТИТАРЕНКО, с которым Ю.ТИМОШЕНКО разорвала контракт о сотрудничестве.

До начала заседания Печерского районного суда Киева в зале между работниками правоохранительных органов и защитниками экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО произошел небольшой спор.

Представители правоохранительных органов не хотели допускать в зал двух новых защитников Ю.ТИМОШЕНКО.

После того как в ситуацию вмешался защитник Сергей ВЛАСЕНКО и народные депутаты, правоохранители вынуждены были допустить новых адвокатов в зал суда.