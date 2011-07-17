Наливайченко о церкви, морали и залоге единства

Общественная инициатива «Обновление страны» инициирует проведение в Тернопольской области долгосрочной акции с рабочим названием «Свяченая вода объединяет», направленной на налаживание диалога и сотрудничества между представителями христианских конфессий и общественными объединениями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом заявил председатель политсовета партии «Наша Украина», лидер общественной инициативы «Обновление страны» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, который принимает участие в ежегодном народном паломничестве в Марийский духовный центр в селе Зарваница Теребовлянского района Тернопольской области.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, общие духовные ценности являются залогом национального единства и успешного развития Украины.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что вместе с тысячами украинцев принимает участие в Зарваницком паломничестве, и верит, что христианская мораль и патриотизм являются основоположными камнями для построения «здоровой украинской жизни и эффективного государства».

Он подчеркнул большую важность сотрудничества церквей и гражданского общества с целью объединения людей и решения как духовных, так и социальных проблем.

Во время паломничества В.НАЛИВАЙЧЕНКО провел встречи с членами «Братства воинов УПА», представителями греко-католического духовенства и молодежью, принимавшей участие в паломничестве.

Вместе с В.НАЛИВАЙЧЕНКО с общиной встречались члены политсовета «Нашей Украины» Даниил ЛУБКИВСКИЙ и Андрей ЛЕВУС.