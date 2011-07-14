Присяжнюк показал руководству госпредприятий «желтые карточки»

Власть Киевской области поставила задачу руководителям государственных предприятий до 1 сентября полностью рассчитаться с долгами перед Пенсионным фондом, иначе к ним будут применены достаточно жесткие санкции, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, об этом шла речь сегодня на совещании в КОГА с государственными предприятиями-должниками по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд, представителями соответствующих министерств и ведомств, правоохранительных органов Украины.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 1 июля общая сумма задолженности предприятиями государственного сектора перед Пенсионным фондом составляет свыше 10 млн. грн., и за первое полугодие ее удалось погасить только на 300 тыс. грн.

В то же время, при общей тенденции к уменьшению задолженности на некоторых предприятиях она наоборот растет.

По словам заместителя губернатора Татьяны ПОДАШЕВСКОЙ, вопрос погашения задолженности находится на особом контроле председателя облгосадминистрации Анатолия ПРИСЯЖНЮКА.

Она отметила, что если кто-то из руководителей предприятий-должников не может решить эту проблему самостоятельно, то необходимо обращаться за помощью в местные и центральные органы власти.

«Мы не имеем никакого морального права пренебрегать этой проблемой. Руководители предприятий-должников должны осознать, что они обязаны платить людям зарплаты, осуществлять обязательные отчисления в Пенсионный фонд, и проблему необходимо решать уже сегодня», - подчеркнула заместитель губернатора.

В то же время заместитель начальника Главного управления юстиции в Киевской области, начальник государственной исполнительной службы Олег ПАРАКУДА отметил, что сегодня руководителям предприятий государственного сектора была показана «желтая карточка» и определен четкий срок для погашения задолженностей, следующая встреча – раздача «красных карточек», а они уже тянут за собой «достаточно плачевные последствия».