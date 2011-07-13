Грымчак: СИЗО и конвой перекладывают ответственность за Луценко

Народный депутат Юрий ГРЫМЧАК обратился к генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ, руководству МВД и Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Нине КАРПАЧЕВОЙ с просьбой вмешаться и обеспечить выполнение разрешения суда на медицинское обследование экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО за пределами СИЗО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная самооборона», депутат напомнил, что руководитель Лукьяновского СИЗО ШЕЙКИН обратился в суд с просьбой в связи с ухудшением состояния здоровья Ю.ЛУЦЕНКО провести дополнительные медицинские обследования в гражданской больнице, а не в медицинской части СИЗО.

“Судья ВОВК, как это ни странно, дал разрешение на обследование экс-министра”, - сказал Ю.ГРЫМЧАК.

“Руководство СИЗО направило ответ судьи ВОВКА командиру конвойного полка, но в ответ судье ВОВКУ временно исполняющий обязанности командира полка начал рассказывать, что, вообще-то, это СИЗО должно заниматься здоровьем заключенных, и ссылался на какой-то приказ по департаменту 2003 или 2004 года. Из-за этого уже больше 4 недель Ю.ЛУЦЕНКО не может получить надлежащую и необходимую медицинскую помощь”, - заметил депутат.

“В связи с этим я обратился к генеральному прокурору, задачей которого является надзор за сдерживанием прав граждан, в том числе и прав заключенных, обратился также к руководству МВД, чтобы оно объяснило своим сотрудникам, что если судья дает разрешение, то его надо выполнять, а не рассказывать, почему его выполнить невозможно. Так же я обратился и к Омбудсману с тем, что на сегодняшний день имеются все признаки непредоставления Ю.ЛУЦЕНКО медицинской помощи, что может представлять угрозу здоровью и жизни экс-министра внутренних дел”, - сказал Ю.ГРЫМЧАК.