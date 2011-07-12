Янукович назначил Близнюка министром

11:47, 12 июля 2011
Политика
3116 0

Тексты  указов - на сайте Президента

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ, которым освободил Анатолия БЛИЗНЮКА от должности главы Донецкой облгосадминистрации.

Другим указом В.ЯНУКОВИЧ назначил А.БЛИЗНЮКА министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Тексты указов размещены на официальном сайте Президента Украины.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter