Янукович назначил Близнюка министром

Тексты указов - на сайте Президента

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ, которым освободил Анатолия БЛИЗНЮКА от должности главы Донецкой облгосадминистрации. Другим указом В.ЯНУКОВИЧ назначил А.БЛИЗНЮКА министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Тексты указов размещены на официальном сайте Президента Украины.

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