Янукович назначил Близнюка министром
11:47, 12 июля 2011Политика
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Тексты указов - на сайте Президента
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ, которым освободил Анатолия БЛИЗНЮКА от должности главы Донецкой облгосадминистрации.
Другим указом В.ЯНУКОВИЧ назначил А.БЛИЗНЮКА министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
Тексты указов размещены на официальном сайте Президента Украины.
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