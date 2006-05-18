Фермер ранил из ружья двух поджигателей

Волынский фермер ранил из охотничьего ружья двух молодых мужчин, которые пытались поджечь его комбайн.

Мужчина начал стрелять в них, когда увидел, что незнакомцы принялись поливать его сельскохозяйственную технику принесенным с собой горючим веществом. Сначала он их предупредил, а после того, как злоумышленники не отреагировали, выстрелил несколько раз из охотничьего ружья. Мужчина, защищая имущество, ранил обоих, а затем отвез их в больницу, сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Волынской области.

Как отметили в ЦОС, конфликту предшествовал недавний спор стрелявшего фермера с его коллегой из села Мстишин Луцкого района. Последний решил отомстить и предложил за вознаграждение жителям Здолбунова соседней Ривненской области поджечь технику его конкурента.