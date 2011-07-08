Киреев вызвал «скорую» для защитника Тимошенко

Председательствующий в судебном процессе над экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО судья Родион КИРЕЕВ обязал работников судебной милиции вызвать в суд бригаду скорой медицинской помощи, которая бы проверила состояние здоровья защитника экс-премьера Николая ТИТАРЕНКО, который пожаловался на плохое самочувствие и попросил отложить судебное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, в своем заявлении суду защитник также отметил, что лечится по месту своего проживания в Киевской области, а потому готов после прохождения в случае необходимости обследования и курса лечения предоставить суду соответствующую медицинскую справку.