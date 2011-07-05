Кириленко в КГГА подтвердили, что готовится русификация киевских школ

Со следующего учебного года киевские школы будут массово русифицироваться. Об этом заявил лидер партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Он отметил, что в ответе на депутатский запрос относительно русификации киевских школ заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Леонид НОВОХАТЬКО официально подтвердил, что с нового учебного года планируется «формирование классов и групп с русским языком обучения в зависимости от потребностей жителей столицы».

Политик убежден, что «это означает массовую русификацию среднего образования в столице». «Правдами и неправдами по поручению сверху киевские школы будут обязаны выполнить так называемый «план» по созданию русскоязычных классов. Все это может сопровождаться давлением на родителей и учителей», - считает народный депутат.

По словам В.КИРИЛЕНКО, модератором этого процесса выступает «министр-украинофоб» Дмитрий ТАБАЧНИК, который неоднократно заявлял, что количество русскоязычных школ в Киеве нужно увеличивать.