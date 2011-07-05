Кириленко в КГГА подтвердили, что готовится русификация киевских школ
Политик думает, на родителей будут давить
Со следующего учебного года киевские школы будут массово русифицироваться. Об этом заявил лидер партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.
Он отметил, что в ответе на депутатский запрос относительно русификации киевских школ заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Леонид НОВОХАТЬКО официально подтвердил, что с нового учебного года планируется «формирование классов и групп с русским языком обучения в зависимости от потребностей жителей столицы».
Политик убежден, что «это означает массовую русификацию среднего образования в столице». «Правдами и неправдами по поручению сверху киевские школы будут обязаны выполнить так называемый «план» по созданию русскоязычных классов. Все это может сопровождаться давлением на родителей и учителей», - считает народный депутат.
По словам В.КИРИЛЕНКО, модератором этого процесса выступает «министр-украинофоб» Дмитрий ТАБАЧНИК, который неоднократно заявлял, что количество русскоязычных школ в Киеве нужно увеличивать.