Павленко презентует Концепцию реконструкции территории НСК «Олимпийский»

11-00 - Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко презентует Концепцию реконструкции и реорганизации территории НСК «Олимпийский». Министр проведет экскурсию по стадиону, в частности, по местам, где планируется строительство новых объектов спортивного и инфраструктурного назначения. Также Юрий Павленко представит проект строительства олимпийской базы ледовых видов спорта «Олимпийский поселок» (верхнее поле НСК «Олимпийский» (НТУ им. В.Банникова), на поле возле Учебно-спортивной базы «Атлет»).