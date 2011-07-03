Джарты предостерег «буйные головы»

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ считает политикой, закамуфлированной в религию, попытки незаконно устанавливать поклонные кресты в регионе и обещает жестко пресекать любые попытки поставить под угрозу межнациональное согласие.

Об этом он сказал, комментируя попытку восстановить снесенный по решению суда крест в районе Феодосии, сообщает пресс-служба Совмина Крыма.

«Акция, произошедшая под Феодосией, нужна только зачинщикам и их заказникам, стремящимся превратить религию в инструмент ненависти и раздора», - заявил В.ДЖАРТЫ.

По его словам, политические деятели, которые «пытаются разыграть карту религиозного противостояния, должны четко осознать - время, когда власть на подобные действия смотрела сквозь пальцы, ушло безвозвратно».

«Любые попытки провокаций с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в автономии будут пресекаться быстро и жестко… Предостерегаю всех «буйных голов»: власть в Крыму сильна, как никогда, и любые попытки пошатнуть стабильность получат адекватный и немедленный ответ», - сказал крымский премьер.

В.ДЖАРТЫ также предостерег от попыток втягивания в противостояние кримчан, в особенности детей.

Он заявил, что в Крыму нет причин для возникновения межнациональных конфликтов.

Как сообщал УНИАН, в мае представители казачьих общин установили на въезде в Феодосию поклонный крест. Против высказались представители крымских татар. Правительство Крыма направило иск в суд с требованием демонтировать крест. Хозсуд Крыма во второй половине мая удовлетворил его.

1 июля крест был демонтирован и перевезен к храму Архангела Михаила. Порядок обеспечивали 200 военнослужащих Внутренних войск МВД и 100 сотрудников «Беркута».

По сообщению Главного управления МВД в Крыму, 100 казаков 2 июля пришли к храму, забрали крест и пошли к месту, где он стоял до этого, чтобы снова его установить. Там уже находились 150 сотрудников милиции, из них 100 - «беркутовцев».

МВД заявляет, что потасовка завязалась из-за попыток казаков прорвать милицейскую цепь. После столкновения 9 человек обратились за медицинской помощью.

Милиция утверждает, что руководители мэрии Феодосии и крымской милиции договорились с казаками отвезти крест на территорию храма Архангела Михаила и передать «на ответственное хранение», пока будут собираться документы для его законной установки.