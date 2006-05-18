Порошенко сравнил правительство Тимошенко с наперсточниками

Член политсовета блока «Наша Украина» Петр ПОРОШЕНКО раскритиковал радикальные мероприятия в экономике страны, проведенные правительством Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе П.ПОРОШЕНКО, об этом он заявил сегодня на международной конференции при участии иностранных инвесторов, которая организована инвестиционной компанией Dragon Capital.

«Я не поддерживаю шаги, сделанные предыдущим правительством в марте прошлого года, и которые были связаны, например, с предложением об отмене единого налога. Мы не имеем права использовать приемы наперсточников. Но также нельзя субъектам рынка, прикрываясь государственными гарантиями, использовать налоговую систему для предотвращения уплаты налогов», - подчеркнул он.

П.ПОРОШЕНКО также охарактеризовал участникам конференции текущую политическую ситуацию в Украине, создание парламентской коалиции и формирование коалиционного правительства.

На вопрос о назначении премьер-министра, он сказал, что перед определением кандидатуры премьера необходимо публично и четко ответить на вопрос о программе действий новой команды и ее приоритетах, определиться с макроэкономическими индексами, изменениями планируемыми в налоговой политике, реформе. П.ПОРОШЕНКО выразил уверенность в том, что решение поставленных вопросов позволит создать крепкую и работоспособную коалицию. «Думаю, что для Украины период формирования коалиции не является каким-то негативным фактором. Убежден, что он не будет долгим. Кроме того, мы сегодня можем говорить о том, что в Украине есть все условия для нормальной работы в стабильных условиях», - отметил он.