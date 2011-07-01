Луценко перевели в камеру «смертников», заявляет его жена

Экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО из медицинской части Лукьяновского СИЗО, где он находился в последнее время после выхода из голодовки, перевели в камеру “смертников”.

Об этом сообщила Ирина ЛУЦЕНКО после сегодняшней встречи с мужем в СИЗО, сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны».

Она напомнила, что только вчера подавала судье Сергею ВОВКУ ходатайство, в котором просила суд разрешить провести Ю.ЛУЦЕНКО медицинское обследование в связи с ухудшением его состояния здоровья.

“Вот - настоящее лицо власти. Как только я заявила, что состояние здоровья ЛУЦЕНКО ухудшилось и ему нужно пройти обследование у врача, как он вновь оказался в камере “смертников”, - заявила она.

В «Народной самообороне» также сообщили, что вчера во время судебного заседания стало известно, что руководство Лукьяновского СИЗО дважды обращалось в Печерский суд с письмом, в котором отмечало необходимость проведения дополнительного обследования и лечения Ю.ЛУЦЕНКО в больнице вне пределов СИЗО.