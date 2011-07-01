В воскресенье на Майдане люди Тимошенко проведут флеш-моб

В воскресенье активисты Всеукраинской молодежной общественной организации «Батькивщина молодая» проведут флешмоб против политических репрессий в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

Акция состоится в Киеве на Майдане Незалежности в воскресенье, 3 июля, в 12.00.

Члены «Бытькивщины молодой» будут протестовать «против судилища под патронатом Администрации Президента над лидером оппозиции Юлией ТИМОШЕНКО в Печерском суде».

Участники акции пройдут по Крещатику, где будут раздавать листовки с призывом: «Приди к Печерскому суду. Скажи НЕТ «киреевым!» Поддержи ЮЛЮ сегодня – защити свою свободу завтра!».