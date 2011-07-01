В воскресенье на Майдане люди Тимошенко проведут флеш-моб
17:29, 01 июля 2011Политика
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Участники акции пройдут по Крещатику
В воскресенье активисты Всеукраинской молодежной общественной организации «Батькивщина молодая» проведут флешмоб против политических репрессий в Украине.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».
Акция состоится в Киеве на Майдане Незалежности в воскресенье, 3 июля, в 12.00.
Члены «Бытькивщины молодой» будут протестовать «против судилища под патронатом Администрации Президента над лидером оппозиции Юлией ТИМОШЕНКО в Печерском суде».
Участники акции пройдут по Крещатику, где будут раздавать листовки с призывом: «Приди к Печерскому суду. Скажи НЕТ «киреевым!» Поддержи ЮЛЮ сегодня – защити свою свободу завтра!».
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