Ющенко хочет разобраться с землей в Пирогово

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО постановил разработать до 1 сентября мероприятия по развитию Государственного музея народной архитектуры и быта.

Об этом говорится в размещенном на официальном сайт главы государства указе «О безотлагательных мероприятиях по развитию Государственного музея народной архитектуры и быта Украины».

Данным документом с целью обеспечения дальнейшего развития Государственного музея народной архитектуры и быта Украины (г. Киев, с. Пирогово), сохранения историко-культурного наследия, создания надлежащих условий для хранения музейных экспонатов, удовлетворения культурных потребностей граждан Кабинету министров Украины поручается разработать при участии Национальной академии наук Украины и утвердить до 1 сентября 2007 года план мероприятий по обеспечению полноценного функционирования и развития Государственного музея народной архитектуры и быта Украины.

Также поручено предусмотреть решение в установленном порядке вопросов, в частности, относительно:

реконструкции существующих и строительства новых объектов на территории музея, необходимых для хранения, демонстрации музейных экспонатов, проведения научно-исследовательских работ;

обустройства территории музея, создания современной инфраструктуры для отдыха и обслуживания посетителей;

усиления охраны музея, обеспечения его пожарной безопасности.

Кроме того предлагается в установленном порядке предпринять меры относительно предоставления Государственному музею народной архитектуры и быта Украины статуса национального.

Также указом рекомендуется принять в установленном порядке меры относительно надлежащего финансирования Государственного музея народной архитектуры и быта Украины и предусмотренных этим Указом мероприятий, привлечения для указанных нужд дополнительных источников.

При этом Кабинету министров Украины, Киевской городской государственной администрации предлагается обеспечить решение до 1 августа 2007 года в соответствии с законодательством вопросов относительно благоустройства землепользования на территории Государственного музея народной архитектуры и быта Украины и прилегающих к нему территорий, уточнения границ земельных участков других землепользователей, прекращения незаконного пользования земельными участками на территории музея и в его охранных зонах; рассмотреть вопрос относительно возможности расширения территории музея за счет прилегающих к нему территорий; усилить государственный контроль за соблюдением определенного в соответствии с законодательством режима территории музея.

Генеральной прокуратуре Украины рекомендовано проверить законность решений Киевского городского совета относительно предоставления земельных участков в охранной зоне Государственного музея народной архитектуры и быта Украины и предпринять в случае необходимости в установленном порядке соответствующие меры реагирования.

Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины поручено обеспечивать широкое освещение деятельности Государственного музея народной архитектуры и быта Украины, а также мероприятий, предусмотренных этим указом.