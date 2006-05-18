Катеринчук считает, что у Киреева нет никаких шансов

Председатель Центрального исполкома “Нашей Украины” Николай КАТЕРИНЧУК считает, что у Александра КИРЕЕВА нет никаких шансов остаться во главе Государственной налоговой администрации после формирования нового правительства.

Об этом он заявил сегодня во время вэб-конференции на “Обозревателе”.

“Никаких”, - сказал Н.КАТЕРИНЧУК, отвечая на вопрос относительно шансов А.КИРЕЕВА сохранить свою должность.

Отвечая на вопрос о причинах своей отставки с должности заместителя председателя ГНА, Н.КАТЕРИНЧУК сказал, что “его “помаранчевая” идеология натолкнулась на чиновника старой формации”.

Н.КАТЕРИНЧУК также подчеркнул, что своей отставкой он хотел подать сигнал обществу о том, что реформы в налоговой администрации идут не настолько быстро, как это было бы нужно нынешней Украине.

Как сообщал УНИАН, Н.КАТЕРИНЧУК был назначен первым заместителем председателя ГНА 16 марта 2005 года, а уже 23 августа 2005 года – был уволен в соответствии с поданным им заявлением.