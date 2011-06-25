Суд отказался отменить для Тимошенко подписку о невыезде

Печерский районный суд отказался отменить для экс-премьера, лидера «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО подписку о невыезде.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил судья Родион КИРЕЕВ по поводу соответствующего ходатайства Ю.ТИМОШЕНКО.

Также суд отказал Ю.ТИМОШЕНКО в удовлетворении ходатайств о прекращении уголовного дела против нее, о направлении дела на дополнительное расследование, о рассмотрении дела судом присяжных, поскольку такая процедура не предусмотрена законами Украины, о проведении выездного судебного заседания.

Кроме того, суд не дал разрешения Ю.ТИМОШЕНКО осуществить поездки во Львов, Луганскую и Волынскую области, а также в Вильнюс; отклонил ходатайство об объединении дел Ю.ТИМОШЕНКО, председателя НАК "Нафтогаз Украины" Игоря ДИДЕНКО и экс-главы Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО и других заявленных ходатайств.

Суд лишь удовлетворил ходатайство привлечь к делу Ю.ТИМОШЕНКО в качестве адвоката Михаила ТИТАРЕНКО.

Ходатайство возбудить уголовное дело в отношении следователя Генпрокуратуры Александра НЕЧВОГЛОДА, расследовавшего дело против Ю.ТИМОШЕНКО, суд решил направить в Генеральную прокуратуру для принятия решения.