Тимошенко уехала из суда, скорее всего, в Генпрокуратуру

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и ее защитник Сергей ВЛАСЕНКО покинули зал Печерского райсуда Киева и поехали в Генеральную прокуратуру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Иван КИРИЛЕНКО.

По словам И.КИРИЛЕНКО, сегодня последний день ознакомления с материалами уголовного дела, возбужденного против Ю.ТИМОШЕНКО относительно использования средств Киотского протокола и закупки машин «Опель-Комбо».

«Поэтому, скорее всего, Юлия ТИМОШЕНКО и ее защитник находятся в Генпрокуратуре", - сказал И.КИРИЛЕНКО, объясняя отсутствие лидера партии «Батькивщина» и С.ВЛАСЕНКО в зале суда.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что судья находится в совещательной комнате 4,5 часа. «Нам понятно, почему они тянут... у них нет контраргументов", - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Он поблагодарил всех сторонников Ю.ТИМОШЕНКО и журналистов за работу в течение двух дней и сообщил, что депутаты также уходят из зала суда.

Он высказал мнение, что судебное заседание продолжится в среду-четверг на следующей неделе.

И.КИРИЛЕНКО также выразил надежду, что пока не будет ареста Ю.ТИМОШЕНКО.

Журналисты продолжают находиться в зале суда, ожидая выхода судьи и объявления принятого им решения.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в превышении власти и служебных полномочий при закупке под гарантию правительства и ввоз на территорию Украины якобы специализированных медицинских автомобилей "Опель Комбо". Общая сумма причиненного государству ущерба составляет 67 млн. грн.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО предъявлено обвинение в нецелевом использовании 180 млн. и 200 млн. евро, которые Украина получила по Киотскому протоколу, и в нанесении государству другого вреда.

Следствие объединило эти два дела в одно производство и готовится в ближайшие дни передать материалы в суд.

Для Ю.ТИМОШЕНКО конечный срок ознакомления с материалами дела суд определил 25 июня.