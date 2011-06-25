Адвокаты Иващенко подали жалобу в Европейский суд

Сегодня адвокаты бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО направили в Европейский суду по правам человека жалобу о нарушениях, которые были допущены по отношению к их подзащитному как во время досудебного, так и во время судебного следствия.

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело в отношении В.ИВАЩЕНКО. Для него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражного руководителя государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судномеханический завод» Р. обвиняют в служебных злоупотреблениях и содействии в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.