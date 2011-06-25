Судья пригрозил выводить из зала тех, кто аплодирует Тимошенко

15:34, 25 июня 2011
Политика
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Лидеру БЮТ делались замечания

Судья пригрозил выводить из зала тех, кто аплодисментами поддерживает экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО во время заседания Печерского райсуда Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО во время выступления на заседании суда сказала: «Если ЯНУКОВИЧУ и АЗАРОВУ не нравятся прозрачно и честно подписанные соглашения по газу, где нет посредников, которые могли бы, в сущности, в офшорные зоны выводить деньги», то тогда они должны были бы «написать письмо и сказать, что мы не будем выполнять этих соглашений, мы расторгаем эти соглашения».

Ю.ТИМОШЕНКО в который раз призвала судью вынести решение о закрытии «сфальсифицированного уголовного дела». По ее словам, если судья этого не сделает, «то Вы приобщаетесь к тем людям, которые покрывают подделку дела».

«Хочется верить, что Вы как молодой человек, который только начинает свою работу в суде, все же будете придерживаться закона, и не допустите сохранения сфальсифицированного уголовного дела», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Слова Ю.ТИМОШЕНКО ее сторонники в зале заседания встретили аплодисментами. На это судья отметил, что если это будет продолжаться и дальше, он удалит из зала людей, которые мешают продолжать судебное заседание.

Во время выступления Ю.ТИМОШЕНКО судья неоднократно делал ей замечание, что она отступает от сути дела.

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