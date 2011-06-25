Электрики отказались говорить, что они ремонтировали в Печерском суде

Суд возобновил работу после технического перерыва, который длился почти час вместо 10 минут.

Как передает корреспондент УНИАН, работники «Киевэнерго», прибывшие в помещение Печерского районного суда Киева, возобновили систему электроснабжения в суде.

Электрики прибыли в 12.20.

В то же время они отказались сказать журналистам, что именно сломалось в системе энергоснабжения в суде.

Как сообщал УНИАН, перерыв в судебном заседании был объявлен до 11.40 из-за технических неполадок с электричеством в зале судебного заседания, где продолжается рассмотрение дела экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Поскольку свет в судебном зале не гас, то предполагали, что проблемы возникли в энергоснабжении технической системы, которая фиксирует ход судебного процесса.