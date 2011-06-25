Богословская: Тимошенко использует телетрансляцию для манипуляций

Народный депутат от Партии регионов, председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам газовых соглашений Инна БОГОСЛОВСКАЯ обвиняет экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО в использовании прямой телевизионной трансляции судебного заседания для манипуляций.

Об этом она заявила журналистам сегодня во время заседания Печерского районного суда Киева, который 24 июня начал предварительное рассмотрение уголовного дела о факте превышения власти и служебных полномочий Ю.ТИМОШЕНКО при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

«ТИМОШЕНКО использует прямую телевизионную трансляцию для политических манипуляций», - считает И.БОГОСЛОВСКАЯ

«ТИМОШЕНКО, осознавая полную доказанность обвинений по газовым контрактам, продолжает затягивать суд и использовать прямую телевизионную трансляцию для политических манипуляций», - заявила депутат.

По ее мнению, Ю.ТИМОШЕНКО не может дать внятных объяснений по сути дела. «Поэтому она начинает говорить о Киотских деньгах и объединении всех уголовных дел, возбужденных против нее, уводя тем самым суд в сторону», - уверена глава ВСК.

«Это еще раз подтверждает, что ТИМОШЕНКО не готова аргументировано возразить на обвинения в незаконном вмешательстве в процесс подписания газовых соглашений в 2009 году», - убеждена И.БОГОСЛОВСКАЯ.