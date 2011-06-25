Власенко требует объединения уголовных дел против Тимошенко

Защитник экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что власть ограничивает публичность судебного процесса, не допуская представителей общественности даже к зданию Печерского райсуда Киева.

Об этом сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Вчера Генеральная прокуратура сказала, что удовлетворена публичностью процесса. Наверное, в ответ на это заявление пресс-службы Генеральной прокуратуры сегодня вообще заблокировали вход в Печерский районный суд. Вы помните, что если вчера во дворе были люди, то сегодня их просто не пускают сюда. Это очередная демонстрация тех двойных стандартов, которые используются во время расследования дела ТИМОШЕНКО и используются этой властью в целом", - сказал С.ВЛАСЕНКО.