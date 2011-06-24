Тимошенко призвала судью «не брать грех на душу перед страной»

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в случае вынесения Печерским районным судом обвинительного приговора обязательно обжалует это решение в Европейском суде по правам человека.

Об этом сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Если будет сфальсифицировано все в этом суде, я обязательно докажу свою невиновность. В Европейском суде будут расставлены все точки над "і", потому что такого "беспредела" в международном сообществе не допустят. Отвечать будете очень скоро. И решение Европейского суда остановит эту вакханалию", - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО во время судебного заседания.

Экс-премьер в который раз заявила, что власть планирует осудить ее, чтобы расчистить политическое поле для монополизации своей власти. "Они запланировали поместить меня в тюрьму. И мой голос из тюрьмы будет громче, чем сейчас. Меня будет слышать весь мир. Не берите грех на душу перед страной", - сказала она, обращаясь к суду.