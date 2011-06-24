Янукович считает, что Тимошенко может возглавить оппозицию на выборах, если...
12:14, 24 июня 2011Политика
3291 0
Президент дал интервью Le Monde
Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО может возглавить оппозицию на выборах, если суд признает ее невиновной.
Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью, опубликованном сегодня во французской Le Monde.
«Конечно. Почему бы нет, если суд решит, что она не виновна. Но нужно уважать все процедуры», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
В.ЯНУКОВИЧ отметил, что ему хотелось бы видеть прозрачный и открытый для прессы судебный процесс, на котором были бы представлены аргументы двух сторон.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter