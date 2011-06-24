Янукович считает, что Тимошенко может возглавить оппозицию на выборах, если...

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО может возглавить оппозицию на выборах, если суд признает ее невиновной.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью, опубликованном сегодня во французской Le Monde.

«Конечно. Почему бы нет, если суд решит, что она не виновна. Но нужно уважать все процедуры», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что ему хотелось бы видеть прозрачный и открытый для прессы судебный процесс, на котором были бы представлены аргументы двух сторон.