Турчинов заявляет, что в зале суда включили глушилки
Митинг блокируют автобусы с милицией
В помещении Печерского райсуда Киева включили устройства, которые мешают работе мобильной связи и осуществлению Интернет-трансляции.
Об этом заявил первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ во время митинга в поддержку экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, который проходит напротив суда, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.
«Они глушат Интернет-сигналы, Wi-Fi и другие возможности передавать вам прямую трансляцию того позора, который происходит в зале суда», - сказал он.
Кроме того, А.ТУРЧИНОВ отметил, что митинг сторонников Ю.ТИМОШЕНКО блокируют автобусы с сотрудниками спецподразделений.
«Мы убеждены, что победа будет за нами - за украинскими патриотами, и Украина будет действительно независимой, она будет действительно европейской, цивилизованной и демократической», - подчеркнул он.