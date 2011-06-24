Турчинов заявляет, что в зале суда включили глушилки

В помещении Печерского райсуда Киева включили устройства, которые мешают работе мобильной связи и осуществлению Интернет-трансляции.

Об этом заявил первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ во время митинга в поддержку экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, который проходит напротив суда, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Они глушат Интернет-сигналы, Wi-Fi и другие возможности передавать вам прямую трансляцию того позора, который происходит в зале суда», - сказал он.

Кроме того, А.ТУРЧИНОВ отметил, что митинг сторонников Ю.ТИМОШЕНКО блокируют автобусы с сотрудниками спецподразделений.

«Мы убеждены, что победа будет за нами - за украинскими патриотами, и Украина будет действительно независимой, она будет действительно европейской, цивилизованной и демократической», - подчеркнул он.