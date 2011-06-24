Милиция на Крещатике сдерживает толпу сторонников Тимошенко (фото)
12:06, 24 июня 2011Политика
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Людей - свыше 5 тысяч
Здание Печерского районного суда Киева, где в 9.00 началось предварительное рассмотрение уголовного дела по обвинением экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, окружено милицией.
На Крещатике по обе стороны с флагами стоит свыше пяти тысяч сторонников Ю.ТИМОШЕНКО. Тротуары не вмещают такого количества людей и милиция пытается сдержать толпу.
Во время перерыва в судебном заседании Печерского райсуда Киева ТИМОШЕНКО вышла на Крещатик и пообщалась со своими сторонниками.
Фото Александра Косарева, УНИАН
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