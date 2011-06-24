В Печерском суде - столкновение между сторонниками Тимошенко и ПР

В зале заседаний Печерского районного суда Киева произошло столкновение между сторонниками экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и сторонниками Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как в ответ на призывы сторонников Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы народный депутат от Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ освободила судебный зал, противоположная сторона стала выкрикивать: «Тимошенко к ответу!».

В результате сторонники Ю.ТИМОШЕНКО заставили группу молодчиков освободить зал заседаний суда.