Богословскую под Печерским судом встретили возгласами: «Ведьма! Ведьма!»
10:34, 24 июня 2011Политика
3182 0
Продолжается перерыв в заседании
Народный депутат от Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ пришла в Печерский районный суд Киева, который сегодня начал предварительное рассмотрение уголовного дела по газовым соглашениям с РФ 2009 года, заключенным экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, сторонники Ю.ТИМОШЕНКО встретили И.БОГОСЛОВСКУЮ возгласами: «Ведьма! Ведьма!».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter