Богословскую под Печерским судом встретили возгласами: «Ведьма! Ведьма!»

Продолжается перерыв в заседании

Народный депутат от Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ пришла в Печерский районный суд Киева, который сегодня начал предварительное рассмотрение уголовного дела по газовым соглашениям с РФ 2009 года, заключенным экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО. Как передает корреспондент УНИАН, сторонники Ю.ТИМОШЕНКО встретили И.БОГОСЛОВСКУЮ возгласами: «Ведьма! Ведьма!».

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