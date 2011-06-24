Судья Печерского райсуда Киреев удалился в совещательную комнату
10:00, 24 июня 2011Политика
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Будет думать над своим отводом
Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ удалился в совещательную комнату для принятия решения по заявленному лидером партии " Батькивщина " Юлией ТИМОШЕНКО и ее защитником Сергеем ВЛАСЕНКО ходатайству о своем отводе.
Как передает корреспондент УНИАН, по словам председательствующего в процессе, решение будет объявлено ориентировочно в 11.00-11.30.
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