Тимошенко - судье: У Вас нет ни опыта, ни знаний это дело рассматривать

Лидер партии " Батькивщина " Юлия ТИМОШЕНКО и ее защитник Сергей ВЛАСЕНКО внесли ходатайство об отводе судьи Родиона КИРЕЕВА, который сегодня председательствует в судебном заседании Печерского районного суда Киева по предварительному рассмотрению уголовного дела относительно газовых соглашений 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сразу после того, как началось рассмотрение дела.

"У меня есть отвод судьи. У Вас нет ни опыта, ни знаний, чтобы это дело рассматривать. Но Вас специально указом умышленно месяц назад перевели в Печерский суд для того, чтобы рассматривать дела, которые являются политически заказанными. Я заявляю Вам отвод, потому что считаю Вас марионеткой Администрации Президента", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, С.ВЛАСЕНКО объяснил, что для отвода судьи есть достаточно оснований. В частности, он обратил внимание на тот факт, что Р.КИРЕЕВ очень быстро принял решение о назначении даты предварительного рассмотрения дела. Кроме того, сообщение о судебном заседании было разослано в выходной день.

По мнению защитника Ю.ТИМОШЕНКО, судья также является зависимым от первого заместителя генерального прокурора Украины Рената КУЗЬМИНА, который совмещает эту должность с должностью члена Высшего совета юстиции и от которого зависит будущее этого судьи.

"Есть материалы, которые свидетельствуют о том, что есть основания для отвода судьи. Судья КИРЕЕВ не может быть объективным во время рассмотрения этого дела. Судья КИРЕЕВ является лицом, которое зависимо от члена Высшего совета юстиции, от первого заместителя генерального прокурора господина КУЗЬМИНА, которым лично подписано обвинительное заключение (относительно Ю.ТИМОШЕНКО - УНИАН)", - заявил С.ВЛАСЕНКО.

Прокурорская сторона в судебном заседании попросила суд отказать в удовлетворении этого ходатайства Ю.ТИМОШЕНКО из-за отсутствия оснований для отвода судьи.