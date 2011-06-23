Милиция выставляет ограждение вокруг Печерского суда

Сегодня вечером сотрудники милиции начали выставлять металлические турникеты на улице Крещатик возле помещения Печерского районного суда Киева, где завтра утром должно состояться предварительное судебное заседание по делу по обвинению бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий при заключении газовых соглашений с РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности у входа в здание суда выгружено большое количество металлических ограждений. Кроме того, во внутреннем дворе суда наблюдается присутствие нескольких десятков людей, которые внешне напоминают «лиц или без определенного места жительства или лиц, имевших проблемы с законом». Также среди участников этого действа был замечен мужчина, похожий на бывшего народного депутата Олега КАЛАШНИКОВА.

Как сообщал УНИАН, завтра, 24 июня, в Печерском райсуде будет рассматриваться уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО по газовым соглашениям.

Ранее «Батьківщина» призвала граждан в пятницу в 9.00 собраться у помещения Печерского суда на мирный митинг.

«Прийти 24 июня под стены печально известного Печерского суда в Киеве - это значит больше, чем поддержать ТИМОШЕНКО. Это значит прийти и защитить себя, свое будущее и будущее своих детей», - обратилась «Батьківщина» к украинцам.