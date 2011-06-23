Минюст наконец отправил Венецианской комиссии закон о выборах

23 июня 2011 года Министерство юстиции Украины направило для предоставления экспертных заключений в международные организации переведенный на английский язык проект закона «О выборах народных депутатов Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, законопроект направлен Европейской Комиссии «Демократия через право» (Венецианская комиссия), Международному фонду избирательных систем (IFES) и Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

По словам министра юстиции Украины Александра ЛАВРИНОВИЧА, сегодня же, 23 июня, Минюст получил подтверждение указанных международных экспертных институтов о получении проекта закона.

А.ЛАВРИНОВИЧ также сообщил, что перевод проекта на английский язык Минюст получил 23 июня. Перевод осуществлял Международный фонд избирательных систем (IFES) при содействии Посольства США в Украине.