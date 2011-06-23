Дело Пукача будут рассматривать в закрытом режиме

Печерский районный суд Киева назначил к рассмотрению по существу в закрытом режиме уголовное дело по обвинению экс-генерала МВД Украины Алексея ПУКАЧА в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат матери убитого журналиста Леси ГОНГАДЗЕ Андрей ФЕДУР, подчеркнув, что соответствующее решение сегодня принял судья Андрей МЕЛЬНИК.

«Суд принял решение о назначении дела к рассмотрению на 7 июля. Все ходатайства адвокатов, кроме гражданского иска Мирославы ГОНГАДЗЕ, отклонены. Все слушания дела будут в закрытом режиме. Все без исключения», - сказал адвокат.

По его словам, рассмотрение дела должно начаться 7 июля в 10.00.