Янукович: Мне нет покоя круглые сутки

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что сегодня реформы тормозятся из-за неготовности к ним кадров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на пленарном заседании Совета отечественных и иностранных инвесторов.

«Я вам откровенно скажу, не готовы наши министерства, службы, органы местного самоуправления к такой работе, на такой скорости. Поэтому кажется, что реформы тормозятся, я вам скажу, что они (реформы) тормозятся естественно, потому что кадры к этому не готовы», - сказал Президент и добавил, что он себя этим не успокаивает.

«Мне покоя нет круглосуточно. Мы работаем и чувствуем результаты, но не такие скорые, как захотелось бі», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что до конца года страна выйдет на реализацию 21 направления реформ в стране. Будут осуществлены более 800 мероприятий по реализации реформ.

«Это огромная куча законов, подзаконных актов…», - сказал Президент.

Он отметил, что хоть и не любит слово «революционный», но в стране происходят революционные мероприятия.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что сегодня в стране есть политическая воля, есть «огромная концентрация всех ветвей власти» на решение вопросов проведения реформ.

Он высоко оценил сотрудничество правительства и парламента.

Глава государства высказал мнение, что последняя сессия ВР будет самой производительной за все годы независимости страны.

Он поручил министру юстиции провести такой анализ, чтобы убедиться в этих словах.

Говоря о реформах, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что их результаты будут ощутимы лишь впоследствии.

Он выразил надежду, что это уже произойдет в 2012 году.

«Но тогда у нас появятся новые проблемы, и так будет всю жизнь», - добавил Президент.