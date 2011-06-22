На Банковой выбрали 5 лучших кандидатов

В Администрации Президента Украины завершился конкурс на замещение вакантных должностей в Главном управлении обеспечения доступа к публичной информации АП, который был объявлен 6 мая 2011 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, для участия в конкурсе было подано 101 заявление. Допущено к конкурсу - 53 претендента. Остальные не предоставили необходимых документов или не отвечали требованиям. Таким образом, более 10 человек претендовали на 1 вакансию.

Участники конкурса сдали экзамен на знание Конституции Украины, законодательства о государственной службе и профильных законов: «О доступе к публичной информации» и «Об информации».

Конкурсной комиссией определены пять победителей, среди которых работник газеты «Коммерсант-Украина», служащие Киевской городской государственной администрации, районной государственной администрации Полтавской области, Министерства экономического развития и торговли Украины, а также - один безработный (бывший работник Администрации Президента Украины, уволенный по сокращению).

Семи участникам конкурса, которые успешно сдали экзамен, предложено подать заявления для зачисления в Президентский кадровый резерв, который формируется для замещения вакантных должностей в органах власти.

Как сказал глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН, «Президент Украины возлагает большие надежды на реализацию Закона «О доступе к публичной информации». Этот закон поможет сделать работу власти более открытой и прозрачной и уменьшит проявления коррупции. Мы успешно провели открытый конкурс и набрали «с рынка труда» лучших специалистов, которые, надеюсь, помогут главе государства успешно реализовывать данный закон».

По словам С.ЛЁВОЧКИНА, Администрация Президента намерена продолжить успешную практику отбора специалистов через проведение открытых конкурсов. На очереди – завершение конкурса в пресс-службе Президента, отметил он.