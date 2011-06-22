Львовская власть написала на биллбордах «Коммунизм = Нацизм»

Во Львове появились биллборды с надписью "Коммунизм = Нацизм".

Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, это "социальная реклама, посвященная Дню скорби и памяти жертв нацистского и коммунистического режимов".

На биллбордах размещены две фотографии: жертв коммунистического и нацистского режимов. В частности, показана казнь людей 30 июня 1941 года в Тюрьме на Лонцкого и расстрел в марте 1942 года в тылу Львовского национального академического театра оперы и балета.

Как заявил заместитель городского председателя по гуманитарным вопросам Василий КОСИВ, "июнь 1941 – 70 лет тому назад – был трагическим для Львова. Ведь львовяне одинаково пострадали как от нацистского, так и коммунистического режимов во время Второй мировой войны".

"Была истреблена значительная часть населения города. Тюрьмы и концлагеря одинаково использовались НКВД и гестапо. Это одинаковые по своим преступным действиям силы. Поэтому мы почтили память людей, которые невинно погибли в это время от их рук", - сказал В.КОСИВ.